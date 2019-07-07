Брестское «Динамо», обыграв «Витебск», вновь вернулось на первое место в таблице

Сегодня тремя матчами завершится предпоследний тур первого круга чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

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В воскресенье встретятся»:

«Ислочь» – «Славия» (начало в 16:00, стадион ФК «Минск»);

«Слуцк» – «Торпедо» (Мн) (18:00, городской стадион);

«Гомель» – «Городея» (19:45 Гомель, стадион «Центральный»).

В пятницу и субботу прошли пять матчей:

«Торпедо-БелАЗ» – «Дняпро» – 1:0;

«Динамо» (Мн) – БАТЭ – 1:2;

«Витебск» – «Динамо» (Бр) – 0:1;

«Шахтер» – «Минск» – 3:2;

«Энергетик-БГУ» – «Неман» – 2:4.

Турнирная таблица пока выглядит следующим образом: