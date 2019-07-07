Брестское «Динамо», обыграв «Витебск», вновь вернулось на первое место в таблице
Сегодня тремя матчами завершится предпоследний тур первого круга чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
В воскресенье встретятся»:
- «Ислочь» – «Славия» (начало в 16:00, стадион ФК «Минск»);
- «Слуцк» – «Торпедо» (Мн) (18:00, городской стадион);
- «Гомель» – «Городея» (19:45 Гомель, стадион «Центральный»).
В пятницу и субботу прошли пять матчей:
- «Торпедо-БелАЗ» – «Дняпро» – 1:0;
- «Динамо» (Мн) – БАТЭ – 1:2;
- «Витебск» – «Динамо» (Бр) – 0:1;
- «Шахтер» – «Минск» – 3:2;
- «Энергетик-БГУ» – «Неман» – 2:4.
Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:
- Динамо (Бр) – 36 очков (после 14 игр);
- БАТЭ – 34 (14);
- Шахтер – 31 (14);
- Торпедо-БелАЗ – 27 (14);
- Динамо (Мн) – 25 (14);
- Ислочь – 22 (13);
- Городея – 19 (13);
- Неман – 19 (14);
- Славия – 18 (13);
- Витебск – 16 (14);
- Минск – 12 (14);
- Энергетик-БГУ – 11 (14);
- Дняпро – 10 (14);
- Слуцк – 10 (13);
- Гомель – 8 (13);
- Торпедо (Мн) – 6 (13).