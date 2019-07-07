Брестское «Динамо», обыграв «Витебск», вновь вернулось на первое место в таблице

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Сегодня тремя матчами завершится предпоследний тур первого круга чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

В воскресенье встретятся»:

  • «Ислочь» – «Славия» (начало в 16:00, стадион ФК «Минск»);
  • «Слуцк» – «Торпедо» (Мн) (18:00, городской стадион);
  • «Гомель» – «Городея» (19:45 Гомель, стадион «Центральный»).

В пятницу и субботу прошли пять матчей:

  • «Торпедо-БелАЗ» – «Дняпро» – 1:0;
  • «Динамо» (Мн) – БАТЭ – 1:2;
  • «Витебск» – «Динамо» (Бр) – 0:1;
  • «Шахтер» – «Минск» – 3:2;
  • «Энергетик-БГУ» – «Неман» – 2:4.

Турнирная таблица пока выглядит следующим образом:

  1. Динамо (Бр) – 36 очков (после 14 игр);
  2. БАТЭ – 34 (14);
  3. Шахтер – 31 (14);
  4. Торпедо-БелАЗ – 27 (14);
  5. Динамо (Мн) – 25 (14);
  6. Ислочь – 22 (13);
  7. Городея – 19 (13);
  8. Неман – 19 (14);
  9. Славия – 18 (13);
  10. Витебск – 16 (14);
  11. Минск – 12 (14);
  12. Энергетик-БГУ – 11 (14);
  13. Дняпро – 10 (14);
  14. Слуцк – 10 (13);
  15. Гомель – 8 (13);
  16. Торпедо (Мн) – 6 (13).
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Тэги: футбол-Беларусь

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