Лукашенко рассказал, что чувствует, когда приезжает на малую родину

Александр Лукашенко во время выступления на открытии фестиваля «Александрия собирает друзей» признался, что всегда очень взволнован, когда приезжает на свою малую родину.

Фото пресс-службы президента

«Чувство страшного волнения. Когда ты достигаешь определенных высот, извините за нескромность, становишься известным человеком, тогда приезжать домой, где ты родился и вырос, и встречаться с глазу на глаз с людьми, которые знают тебя лучше, чем кто-либо в мире, всегда не просто волнительно – это страшно волнительно», - заявил Лукашенко.

Он напомнил свое ранее неоднократно высказанное мнение, что люди не должны терять связь со своими родными местами и людьми, которые там живут.

Глава государства отметил, что для молодежи, родившейся в крупных городах, тема малой родины не такая актуальная, как примеру, для сельчан. Поэтому Лукашенко заметил: «Пусть моя малая родина будет вашей малой родиной».

По словам Лукашенко, что он «посетил все уголки мира за эти годы, и нет такого гостеприимного народа, как белорусы. Это наш бренд, наша особенность», - подчеркнул Александр Лукашенко.