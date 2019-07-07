Число погибших в аварии с горевшим бензовозом продолжает расти

В ночь на 7 июля в Свердловской области на 44-м километре дороги Карпинск – Кытлым произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели людей.

Как сообщается, нетрезвый водитель бензовоза пустил на верх цистерны с топливом семь туристов. Во время движения он не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся – автомобиль загорелся.

По информации местных властей, на данный момент количество погибших выросло до четырех человек, а пострадавших – до 11 (травмы разной степени тяжести получили в том числе и проезжавшие мимо).