Число погибших в аварии с горевшим бензовозом продолжает расти

/ Мир
Просмотров: 401

В ночь на 7 июля в Свердловской области на 44-м километре дороги Карпинск – Кытлым произошло дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели людей.

Как сообщается, нетрезвый водитель бензовоза пустил на верх цистерны с топливом семь туристов. Во время движения он не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся – автомобиль загорелся.

По информации местных властей, на данный момент количество погибших выросло до четырех человек, а пострадавших – до 11 (травмы разной степени тяжести получили в том числе и проезжавшие мимо).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП бензовоз Город: Екатеринбург

Другие материалы на эту тему:

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь

Невидимый трактор. В деле о смертельном ДТП под Кировском появилась новая деталь