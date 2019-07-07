СБУ задержала агента военной разведки РФ, использовавшего для передачи данных территорию Беларуси

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Служба безопасности Украины сообщила о задержании агента российской военной разведки, использовавшего территорию Беларуси для передачи информации.

Как отмечается в пресс-релизе СБУ, оперативники установили, что работник одного из предприятий государственного концерна «Укроборонпром», житель Запорожья, был завербован в 2014 году «на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ на основе материальной заинтересованности и поддержки идей «русского мира».

Оперативники «задокументировали, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию о разных аспектах функционирования предприятий отечественного ВПК и социально-политической обстановке в запорожском регионе. Собранные разведданные он посылал через отработанные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Республики Беларусь и временно аннексированного Крыма».


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Мужчина был задержан на украинско-российской границе, он ехал в Воронеж «на встречу со своим куратором» с «материалаоми разведывательного характера» и «спрятанным магнитным носителем информации (микро-SD)». Ему вручено подозрение в государственной измене. Работник оборонного предприятия арестован на 60 дней.

В октябре 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил польской газете «Речьпосполита», что на территории Беларуси «действуют российские властные структуры» и «Россия присутствует там в сфере безопасности». Свой вывод дипломат сделал в связи с историей своего соотечественника Павла Гриба, который в августе 2017 года отправился в Гомель на встречу с девушкой, а затем исчез. Впоследствии его нашли в СИЗО Краснодара. Выяснилось, что 19-летнего Гриба разыскивала ФСБ РФ. В марте 2019 года он получил шесть лет лишения свободы по обвинению в подстрекательстве к теракту гражданки России.

В октябре 2017 года по подозрению в шпионаже был задержан аккредитованный в Беларуси корреспондент Украинского радио Павел Шаройко. Впоследствии он получил восемь лет лишения свободы. Шаройко подал прошение о помиловании.

Сейчас в Чернигове проходит судебный процесс над гражданином Беларуси Юрием Политикой, который обвиняется в шпионаже. В июне 2017 года в пункте пропуска «Новые Яриловичи» он был снят с автобуса Гомель — Чернигов и задержан сотрудниками СБУ.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: шпионаж Беларусь-Украина СБУ ситуация на юго-востоке Украины

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