Иран объявил, что нарушит условия ядерной сделки и превысит лимит обогащения урана

Замглавы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран Иран хотел бы придерживаться условий сделки, но этому мешают сами европейские страны, не выполняющие своих обещаний.

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Заявление иранской стороны стало очередным нарушением условий договора, напоминает Би-би-си.

В мае Иран увеличил производство обогащенного урана, который может применяться как в атомных реакторах, так и для создания ядерного оружия.

При этом Аракчи подчеркнул, что Иран не станет выходить из ядерной сделки или аннулировать ее.