Иран объявил, что нарушит условия ядерной сделки и превысит лимит обогащения урана

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Замглавы Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран Иран хотел бы придерживаться условий сделки, но этому мешают сами европейские страны, не выполняющие своих обещаний.

Фото из архива

Заявление иранской стороны стало очередным нарушением условий договора, напоминает Би-би-си.

В мае Иран увеличил производство обогащенного урана, который может применяться как в атомных реакторах, так и для создания ядерного оружия.

При этом Аракчи подчеркнул, что Иран не станет выходить из ядерной сделки или аннулировать ее.
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Тэги: Иран ядерная сделка Персона: Аббас Аракчи

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