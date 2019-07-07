ЮНЕСКО включил два новых объекта Германии в Список всемирного наследия

Сразу два новых культурных объекта Германии были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Так, сообщили в пресс-службе организации, список пополнили система управления водными ресурсами Аугсбурга и горнодобывающий регион Erzgebirge/Krušné hory.

Как отмечается, первый объект последовательно развивался с XIV века до наших дней. Система включает сеть каналов и водонапорных башен XV-XVII вв., в которых в разное время размещались насосные установки, комнаты водяного охлаждения мясных продуктов, система из трех монументальных фонтанов, а также гидроэлектростанции, которые продолжают обеспечивать город экологически устойчивой энергией. Технологические инновации, создаваемые этой системой управления водными ресурсами, помогли Аугсбургу стать одним из лидирующих городов в области гидротехники.

Второй объект расположен на юго-востоке Германии и северо-западе Чехии. Erzgebirge/Krušné hory (Рудные горы) являются месторождением различных металлов, добыча которых берет свое начало со времен Средневековья. С 1460 по 1560 годы регион был крупнейшим местом добычи серебряной руды и источником технологических инноваций в Европе. Исторически вторым по значимости полезным ископаемым, добываемым в этой области, было олово. В конце XIX века этот регион стал крупным мировым производителем урана. Культурный ландшафт Рудных гор сформировался под влиянием 800-летней непрерывной добычи полезных ископаемых (с XII по XX вв.) и характеризуется наличием шахт, шахтерских городов, инновационных участков по переработке и плавке руды, а также новаторских систем управления водными ресурсами.

Данные решения были приняты в Баку в ходе сессии Комитета Всемирного наследия.