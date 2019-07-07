Депутат Воронецкий выступил на сессии ПА ОБСЕ

Беларусь придает ключевое значение вопросам укрепления экономико-экологического измерения ОБСЕ в целях повышения уровня региональной безопасности и стабильности. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по международным делам Валерий Воронецкий, выступая 6 июля в Люксембурге на заседании общего комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде, сообщает пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

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Напомним, парламентская делегация Беларусь участвует в работе 28-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ, которая проходит с 4 по 8 июля Люксембурге.

Воронецкий напомнил парламентариям о прошедшей в апреле 2019 года в Минске международной конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ «Один пояс, один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания» и принятую по ее итогам «Минскую декларацию». В этом документе, по его словам, подчеркивается важность развития трансграничной электронной торговли, логистики и транспортных коридоров, устранения барьеров и налаживания эффективных взаимосвязей между странами и интеграционными объединениями.

Также белорусский парламентарий, сообщает пресс-служба Палаты представителей, привлек внимание к достижениям страны в сфере развития и использования информационных технологий в экономике, государственном управлении и социальной сфере.

С учётом того, что цифровые технологии являются мощным драйвером экономического роста, Воронецкий подчеркнул актуальность изучения многогранного влияния цифровизации на экономическую и экологическую безопасность, технологические, управленческие и общественные процессы. В этой связи поблагодарил коллег за поддержку внесенного белорусской делегацией проекта резолюции «Стратегическое прогнозирование в областях науки, технологий и инноваций в интересах устойчивого развития».