Белорусские экипажи успешно стартовали на первом этапе ралли «Шелковый путь»

Сразу два экипажа белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто» попали в тройку лучших в зачете грузовиков на первом этапе ралли-марафона «Шелковый путь».

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Отличились Сергей Вязович, преодолевший спецучасток в 51 километр за 34 минуты 32 секунды.

Занявший второе место представитель команды «КамАЗ-мастер» Антон Шибалов, уступивший белорусы 56 секунд.

Замкнул тройку белорусский экипаж Алексея Вишневского (отставание от товарища по команде составило 2 минуты 36 секунд.