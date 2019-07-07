В понедельник в Беларуси будут хозяйничать атмосферные фронты – объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
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В первый день новой рабочей недели погоду в Беларуси продолжат контролировать атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, поступающие с севера Европы.

Как сообщают синоптики, ожидается облачно с прояснениями. Ночью в северо-западных регионах, утром и днем (в большинстве районов) пройдут дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы.

Ветер западный порывистый, утром и днем местами сильный порывистый. Столбик термометра в течение суток покажет следующие данные температуры:

  • минимальную ночью +7..+12°С;
  • максимальную днем от +14°С (по северо-западу) до +23°С (по юго-востоку страны).

 

 
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Тэги: погода

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