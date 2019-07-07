Как избежать солнечных ожогов – дерматолог дал полезные советы

Лето в полном разгаре. У многих людей скоро отпуск, во время которого они захотят получить красивый загар.

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Однако это желание иногда приводит к ожогам, которые несут с собой неприятные ощущения.

По мнению канадского специалиста из Университета Альберты Роберта Гниацки, если не удалось избежать ожогов, то необходимо заниматься правильным лечением.

Как пишет Medicalxpress , дерматолог отметил, что применение лимона, растительного масла или молочных продуктов – неэффективно, а иногда и опасно для здоровья.

Он советует, прежде всего, охладить место смоченной тканью, а затем нанести крем без отдушек (лучше всего – крем с гидрокортизоном). После этого, рекомендуется принять ибупрофен и пить больше воды.

Также необходимо отказаться от потребления моркови, петрушки и сельдерея перед выходом на солнце, так как они увеличивают чувствительность к солнечным лучам.