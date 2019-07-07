Как избежать солнечных ожогов – дерматолог дал полезные советы
Лето в полном разгаре. У многих людей скоро отпуск, во время которого они захотят получить красивый загар.
Однако это желание иногда приводит к ожогам, которые несут с собой неприятные ощущения.
По мнению канадского специалиста из Университета Альберты Роберта Гниацки, если не удалось избежать ожогов, то необходимо заниматься правильным лечением.
Как пишет
Он советует, прежде всего, охладить место смоченной тканью, а затем нанести крем без отдушек (лучше всего – крем с гидрокортизоном). После этого, рекомендуется принять ибупрофен и пить больше воды.
Также необходимо отказаться от потребления моркови, петрушки и сельдерея перед выходом на солнце, так как они увеличивают чувствительность к солнечным лучам.