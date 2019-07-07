19 лет назад бесследно пропал журналист Дмитрий Завадский

/ Общество
Просмотров: 1455

19 лет исполнилось сегодня с момента исчезновения при невыясненных обстоятельствах оператора ОРТ, журналиста Дмитрия Завадского.

За эти годы правоохранительные органы Беларуси так и не ответили на вопросы, кто был организатором и исполнителем преступления, и что на самом деле случилось с журналистом.

По факту исчезновения Дмитрия было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но обвинение переквалифицировали на «похищение и незаконное лишение человека свободы».

В 2002 году Минский областной суд признал виновными в похищении Завадского офицеров спецподразделения МВД «Алмаз» Валерия Игнатовича и Максима Малика (осужденные на пожизненное заключение), бывшего курсанта Академии МВД Алексея Гуза (осужден на 25 лет лишения свободы), а также гражданина Сергея Савушкина (уже вышел на свободу). Согласно обвинению, мотивом преступления стала месть: мол, Завадский публично обвинил Игнатовича в участии в войне на стороне чеченских бойцов. Однако никто из осужденных не признал своей вины ни по одному из эпизодов.

В 2003 года суд Фрунзенского района Минска признал пропавшего журналиста умершим. Тело Дмитрия Завадского до сих пор не найдено.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: дело Завадского громкие исчезновения Персона: Дмитрий Завадский Валерий Игнатович Максим Малик Алексей Гуз Сергей Савушкин

Другие материалы на эту тему:

«Если Лукашенко подставили, то ему надо быстрее доказать, что он не причастен»

«Если Лукашенко подставили, то ему надо быстрее доказать, что он не причастен»

Скончалась Ульяна Захаренко — мать пропавшего главы МВД Юрия Захаренко

Скончалась Ульяна Захаренко — мать пропавшего главы МВД Юрия Захаренко

Похищение Юрия Захаренко. Наказание виновных — это только вопрос времени

Похищение Юрия Захаренко. Наказание виновных — это только вопрос времени

Дело пропавших политиков. Лукашенко ждет ответа, который давно получен

Дело пропавших политиков. Лукашенко ждет ответа, который давно получен