У Зеленского назвали Беларусь одной из стран, откуда ввозят контрабандные сигареты

Беларусь является одной из стран, откуда ввозят нелегальные сигареты, заявил заместитель главы Офиса президента Украины (бывшая Администрация президента) Алексей Гончарук 6 июля в Ужгороде, где новое руководство страны во главе с президентом Владимиром Зеленским обсуждало с региональными таможнями проблему контрабанды.

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«Украина превратилась в мировой хаб по поставке нелегальных сигарет в Европу. Из Китая, из Эмиратов через Одессу, из Беларуси даже, из Молдовы, с неподконтрольных территорий через Украину как «дикую землю» идут нелегальные сигареты. Будут ли после этого нас уважать европейские коллеги, и можем ли мы вообще рассчитывать на нормальный разговор с ними — вопрос риторический», — сказал Гончарук.

«Контрабанда — кормовая база коррупции», — отметил на совещании и.о. председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в Ужгороде подписание 8 июля указа о борьбе с контрабандой. Он предложил начальникам Волынской (отвечает в том числе за участок границы с Беларусью), Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможен в течение двух дней написать заявления об увольнении.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) регулярно сообщает о перехвате контрабанды на украинско-белорусской границе. Последний релиз на эту тему был опубликован 19 июня. В пункте пропуска «Доманово» было выявлено 550 пачек сигарет, которые находились под задним пассажирским сиденьем и в багажном отделении автомобиля «Опель». Машина, имеющая украинскую регистрацию, въехала с белорусской территории.

Как ранее сообщал БелаПАН со ссылкой на ГПСУ, в январе нынешнего года в этом же пункте пропуска был задержан грузовой автомобиль «ДАФ», перевозивший 120 ящиков (60 тыс. штук) сигарет с белорусскими акцизными марками. Ящики находились под минеральной ватой в кузове и прицепе. Пограничники обнаружили их во время углубленного осмотра машины, который был инициирован «на основании анализа рисков о возможном незаконном перемещении товаров и грузов».