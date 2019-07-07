В жутком ДТП под Белоозерском погибли все дети

Все трое детей (мальчик девяти лет, а также девочки девяти и четырех лет) стали жертвами смертельного дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе.

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Ранее сообщалось о четырех погибших – двух взрослых и двух детях. Таким образом, количество погибших выросло до пяти человек.

Трагедия, как сообщалось ранее, произошла в воскресенье днем недалеко от Белоозерска. По информации милиции, нетрезвый водитель переполненного сверх меры «Мерседеса GL» не справился с управлением и вылетел в мелиоративный канал.