В жутком ДТП под Белоозерском погибли все дети

/ Происшествия
Просмотров: 32321

Все трое детей (мальчик девяти лет, а также девочки девяти и четырех лет) стали жертвами смертельного дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе.

Фото pixabay.com

Ранее сообщалось о четырех погибших – двух взрослых и двух детях. Таким образом, количество погибших выросло до пяти человек.

Трагедия, как сообщалось ранее, произошла в воскресенье днем недалеко от Белоозерска. По информации милиции, нетрезвый водитель переполненного сверх меры «Мерседеса GL» не справился с управлением и вылетел в мелиоративный канал.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП Город: Белоозерск

Другие материалы на эту тему:

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице