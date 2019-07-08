ДТП под Белоозерском: задержан пьяный водитель «Мерседеса» - ему грозит 10 лет колонии

Следственные органы открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе, в результате которого погибли пять человек.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По данным следствия, по результатам освидетельствования у него зафиксировано 1,4 промилле алкоголя.

Дело открыто по ч. 5 ст. 317 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК.

Страшная авария произошла днем 7 июля неподалеку от Белоозерска. По предварительной информации, 31-летний водитель не справился с управлением «Мерседеса GL», в результате чего автомобиль опрокинулся в мелиоративный канал.

В салоне авто находились десять человек — пять мужчин, две женщины и трое детей. Пятеро из них погибли на месте аварии — трое детей (девятилетние мальчик и девочка, а также четырехлетняя девочка), мужчина и женщина — скончались на месте. Водитель и другие пассажиры отделались легким испугом.

а месте происшествия следственно-оперативной группой руководит замглавы Следственного комитета Андрей Смаль.