В аэропорту «Минск» заработает терминал такси

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Уехать на такси из Национального аэропорта «Минск» станет проще. По крайней мере, на это надеются власти.

Для реализации своей идеи, они планируют организовать терминал такси в главной воздушной гавани страны. Для этого будет 24 июля проведен аукцион по продаже права аренды площадки для этих целей (подробности будущих торгов можно узнать на сайте Минского городского центра недвижимости).

Как сказано в условиях конкурса, выигравший его должен будет обеспечить работу площадок в соответствии с целевым назначением и соответствовать требованиям законодательства, установленным для диспетчера такси.

Кроме этого, будущим перевозчикам арендатор обязан обеспечить прозрачность и доступность информации о тарифах на перевозки, а водители такси должны соблюдать деловой стиль одежды.
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Тэги: национальный аэропорт Минск такси

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