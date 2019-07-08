В аэропорту «Минск» заработает терминал такси
Уехать на такси из Национального аэропорта «Минск» станет проще. По крайней мере, на это надеются власти.
Для реализации своей идеи, они планируют организовать терминал такси в главной воздушной гавани страны. Для этого будет 24 июля проведен аукцион по продаже права аренды площадки для этих целей (подробности будущих торгов можно узнать на
Как сказано в условиях конкурса, выигравший его должен будет обеспечить работу площадок в соответствии с целевым назначением и соответствовать требованиям законодательства, установленным для диспетчера такси.
Кроме этого, будущим перевозчикам арендатор обязан обеспечить прозрачность и доступность информации о тарифах на перевозки, а водители такси должны соблюдать деловой стиль одежды.