Дожди, сильный ветер, грозы – в Беларуси объявлен желтый уровень опасности
В Беларуси в понедельник, восьмого июля, ожидается облачная с прояснениями погода.
По прогнозам синоптиков, дожди пройдут в большинстве районов страны, местами прогремят грозы.
Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +16..+22°C.
В столице также пройдет дождь, не исключена гроза. Ветер западный порывистый. Температура воздуха:
- утром +12..+14°C;
- днем +18..+20°C;
- вечером +14..+16°C.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.