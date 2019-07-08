Дожди, сильный ветер, грозы – в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

В Беларуси в понедельник, восьмого июля, ожидается облачная с прояснениями погода.

По прогнозам синоптиков, дожди пройдут в большинстве районов страны, местами прогремят грозы.

Ветер западный порывистый, местами сильный порывистый. Максимально воздух прогреется до +16..+22°C.

В столице также пройдет дождь, не исключена гроза. Ветер западный порывистый. Температура воздуха:

утром +12..+14°C;

днем +18..+20°C;

вечером +14..+16°C.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.