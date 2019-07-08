На грузинском ТВ обматерили Путина в прямом эфире

Грузинская телекомпания «Рустави 2», ведущий которой Георгий Габуния в своей воскресной передаче «P.S.» 7 июля обратился к президенту РФ Владимиру Путину, используя бранную лексику, в ночь на понедельник временно прекратила вещание (в настоящее время оно возобновлено). Это было сделано из-за акций протеста, которые прошли под стенами телеканала – около 200 человек требовали извинений.

Однако даже после официальных извинений люди не стали расходиться. Руководство «Рустави 2» принесло извинения своей аудитории, заявив, что выбранные журналистам выражения не соответствуют высоким стандартам, на которые ориентируется телеканал.

Полиция вынуждена была подтянуть к зданию дополнительные силы.

Как отметил гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия, происходившее – «это не спонтанная акция, а мероприятие, организованное властями».

А то же время, как сообщает Би-би-си , руководство страны резко осудило произошедшее в прямом эфире. В частности премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал выходку телеведущего «войной провокаторов против своей страны», а также «грязной и отвратительной игрой с безопасностью государства и граждан».

Схожее мнение высказала президент Саломе Зурабишвили, заявив, что осуждает использование телеведущим «провокационной и оскорбительной терминологии» в адрес «главы соседней страны». По ее словам, «патриотизм – это нечто другое, и защита интересов страны не происходит путем агрессии, дестабилизации и беспорядков». «Наш путь – мирный путь, наша перспектива – Европа, а наша сила – стабильность. Разделение страны на два лагеря, подстрекательство внешнего противостояния, и разжигание напряженности в регионе с нашей стороны недопустимо! Это служит либо провоцированию новой войны, либо реваншу незавершенного переворота. В любом случае, это действие против интересов страны. Они сделали то, что недостойно Грузии! Это называется нанесение вреда интересам государства», — сказано в заявлении главы государства.

В свою очередь третий президент Грузии Михаил Саакашвили написал на своей странице в соцсети, что «во время борьбы с русским империализмом и оккупацией наши СМИ не должны походить на истеричные российские СМИ!» Он считает, что «на нашей стороне истина и передавать правду надо в цивилизованной форме! Эпатаж и истеричность только портит дело».