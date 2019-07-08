Минский облсуд рассмотрит дело о двойном убийстве в столбцовской школе

Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Минский областной суд уголовное дело о двойном убийстве в столбцовской школе.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, десятикласснику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями УК:

п. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений);

ч. 1 ст. 14 и п. 1, 6, 10, 13 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений);

ч. 3 ст. 339 (особо злостное хулиганство).

«Изучив материалы уголовного дела, находившегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета, в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений, согласились с квалификацией действий обвиняемого», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Избранная мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Напомним, 11 февраля 2019 года ученик 10-го класса средней школы № 2 Столбцов ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-го класса, они скончались на месте происшествия.