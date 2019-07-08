Стало известно, на какой срок заключены контракты с Вудкрофтом и Грабовским

Стало известно, на какой срок ХК «Динамо-Минск» заключил контракты с новым главным тренером Крэйгом Вудкрофтом и его ассистентом Михаилом Грабовским.

По словам гендиректора клуба Дмитрия Баскова, соглашение подписано на два года с каждым.

В середине июня стало известно, что канадский специалист вновь назначен главкомом «зубров», с которыми работал с апреля 2016-го по июнь 2017-го. Именно под руководством Вудкрофта «Динамо» вышло в плей-офф, заняв в своей конференции восьмое место (37 побед в 60 матчах), но в первом раунде проиграло «Локомотиву» в пяти матчах.

Ассистентом канадского тренера в «Динамо» будет известный в прошлом форвард сборной Беларуси Михаил Грабовский. Последним клубом 35-летнего Грабовского был «Лас-Вегас», однако за эту команду Грабовский из-за травмы не провел в НХЛ ни одного матча.