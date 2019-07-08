На отстреле диких кабанов можно хорошо заработать

Правительство увеличило вознаграждение охотникам за отстрел диких кабанов. Соответствующее постановление Совета министров (№ 450) принято второго июля, сообщила пресс-служба Министерства лесного хозяйства.

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Документ вносит ряд изменений в действующее постановление Совмина от 29 августа 2013 года № 758 «О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных».

Так, охотникам, добывшим дикого кабана (независимо от его пола и возраста), пользователь охотничьих угодий будет обязан выплачивать пять базовых величин (на сегодня 127,5 рубля). Ранее сумма выплат составляла две базовые величины, что «негативно сказывалось на темпах изъятия», пояснила пресс-служба.

В свою очередь пользователь охотничьих угодий будет оставлять себе две базовые величины, предусмотренные компенсационными выплатами, за каждое добытое животное.

В ведомстве напомнили, что согласно законодательству «изъятие дикого кабана осуществляется в охотничьих угодьях, переданных в аренду и (или) в безвозмездное пользование, в том числе и в зонах покоя, а также на территориях, в отношении которых установлены ограничения и запреты на изъятие диких животных, по разрешениям на добычу охотничьего животного и охотничьим путевкам к ним без взимания за них платы с предоставлением компенсационных выплат за каждое добытое животное».

«Принятие нового постановления будет способствовать более эффективной борьбе с недопущением распространения на территории страны африканской чумы свиней и других опасных болезней животных», — подчеркнули в Минлесхозе.

О том, что Министерство лесного хозяйства предлагает увеличить вознаграждение охотникам за отстрел диких кабанов, сообщил глава ведомства Виталий Дрожжа на пресс-конференции в Минске 14 февраля.

«Для активизации депопуляции кабана мы вносим изменения в положение о республиканском штабе по борьбе с АЧС, чтобы охотникам платить две трети суммы вознаграждения за отстрел. Ранее одну треть получал охотник, а две трети — охотопользователь. Зачастую было по тем или иным причинам не слишком активно участие в кампании», — отметил министр.

По его словам, по поручению республиканского штаба продолжается отстрел диких кабанов и их утилизация в связи с угрозой распространения АЧС. «На сегодня популяция дикого кабана в Беларуси минимальна и составляет, по оперативным оценкам, 1,5-2 тыс. особей», — сообщил Дрожжа.

Решение об уничтожении диких кабанов как разносчиков африканской чумы свиней было принято в 2013 году, когда в Гродненской и Витебской областях фиксировались вспышки АЧС. На тот период в лесах насчитывалось более 100 тыс. диких кабанов.

Дрожжа пояснил, что Минлесхоз является координатором мероприятий по депопулизации кабанов. «Ученые доказали, что во многих случаях дикий кабан уже имеет иммунитет на АЧС и является его носителем. Испания борется с диким кабаном уже 20 лет, их количество то растет, то снижается. Пока единственный способ нераспространения АЧС — это отстрел и утилизация кабанов», — отметил министр. На уточняющий вопрос, будет ли популяция диких кабанов в Беларуси полностью уничтожена, он заметил: «Их еще надо найти. Ведь у нас только 16% леса являются охотохозяйствами, есть участки в частном владении, есть непроходимые места, боры».