В Греции меняется власть – на выборах победила оппозиция

На парламентских выборах в Греции побеждает оппозиционная партия «Новая демократия» - в избранном высшем законодательном органе страны у нее будет большинство.

По данным МВД, уже обработано 90% бюллетеней «Новая демократия» получает 39,78% голосов, а правящая левая коалиция «Сириза» - 31,56%.

Небольшой отрыв оппозиции не должен смущать, ведь по закону победитель получает дополнительно 50 мест в парламенте.

Премьер-министр Алексис Ципрас уже поздравил оппонентов с победой. Ожидается, уже сегодня он передаст дела новому лидеру страны, пишет Би-би-си .

Также в парламент проходит социал-демократическое «Движение за перемены» (около 8,3% голосов), а также Коммунистическая партия Греции (5,3%).

Националистическая партия «Греческое решение» и Движение «За демократию в Европе-2025» (DiEM25), левая партия бывшего министра финансов Яниса Варуфакиса, с трудом, но преодолеют трехпроцентный барьер, набирая соответственно 3,4% и 3,7% голосов.

Ультраправая партия «Золотая заря» пока не набирает 3%, необходимых для прохождения в парламент.