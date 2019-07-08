Минфин замахнулся на арабские деньги

Министерство финансов считает перспективным сотрудничество с фондами, зарегистрированными в странах Персидского залива. В будущем страна может рассчитывать на привлечение льготных ресурсов у арабских финансовых институтов, отметил заместитель министра финансов Андрей Белковец в своей статье, опубликованной в последнем номере журнала «Финансы, учет, аудит», издаваемого Минфином.

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Напомним, сейчас Беларусь привлекает финансовые ресурсы Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, а также Европейского инвестиционного банка для финансирования инфраструктурных и социальных проектов.

Вместе с тем, как отмечают в Минфине, возможности Беларуси привлекать новые займы у западных институтов лимитированы, так как у европейских банков установлены ограничения по объему кредитного риска на одного заемщика.

«Соответственно, по мере наращивания вложений в нашу страну возможности финансирования сокращаются, и мы приходим к необходимости поиска новых источников льготных ресурсов», — отметил Белковец. В данном контексте, по его мнению, «перспективным видится взаимодействие с фондами, зарегистрированными в странах Персидского залива».

В странах Персидского залива, отметил Белковец, зарегистрировано несколько фондов с арабским капиталом. По данным Минфина, такие фонды выделяют ресурсы на срок до 25 лет (с мораторием на погашение основного долга до 5 лет), а процентная ставка не превышает 6% годовых и зависит от дохода на душу населения.

Замминистра финансов напомнил, что Беларусь уже однажды в начале 2000-х привлекала ресурсы Кувейтского фонда арабского экономического развития (КФАЭР) для реконструкции завода полиэфирных нитей.

«В дальнейшем сотрудничество было поставлено на паузу. Однако сегодня, после определенного перерыва, мы заново открываем для себя арабские финансовые институты как источник льготных ресурсов», — подчеркнул Белковец.

Он обратил внимание, что сейчас белорусский Банк развития выделяет кредитные ресурсы на внутреннем рынке из средств Фонда им. Халифы по развитию предпринимательства, который зарегистрирован в ОАЭ.

Кроме этого, по данным Минфина, за счет кредитных средств КФАЭР планируется провести реконструкцию гродненской клинической больницы и уже согласовано выделение Беларуси 7,5 млн кувейтских динаров (эквивалентно 25,5 млн долларов) на 24 года для реализации этого проекта.

«Таким образом, учитывая дружеские отношения, которые сложились у Беларуси с рядом стран Ближнего Востока, мы имеем реальную возможность расширить круг партнеров и получить дополнительные источники льготных кредитных ресурсов», — считает Белковец.