Граффити-портрет Марка Шагала появился в Минске

В белорусской столице появилась работа знаменитого дуэта граффитистов HoodGraffTeam. Портрет Марка Шагала выполнен на стене нового магазина «Офистон Маркет» в GreenCity.

Граффити HoodGraffTeam украшают здания самых разных европейских городов и всегда носят концептуальный характер. В Санкт-Петербурге команда нарисовала портреты Сергея Бодрова, Виктора Цоя, Сергея Шнурова и других знаменитостей, связанных с городом на Неве. В Праге их работа появилась на прославленной «Стене Леннона», в Хайфе художники изобразили Луи Армстронга, исполнителя хита Let My people go.

В 2014 году команда HoodGraffTeam пыталась создать в Минске граффити Василя Быкова, однако ребята не успели закончить работу, потому что были задержаны милицией. Мастеров оштрафовали, а незавершенное творение закрасили. После этого дуэт переехал в Санкт-Петербург.

Именно поэтому лидер группы Артем Буржа говорит, что портрет Марка Шагала — номинально их первая работа в Минске.