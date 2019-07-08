Deutsche Bank объявил о глобальном сокращении сотрудников

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После провала переговоров о слиянии с Commerzbank, одним из главных своих конкурентов, Deutsche Bank объявил о глобальном сокращении – работы лишатся 18 тысяч сотрудников.

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Правительство Германии поддерживало план о слиянии двух банков, ожидая, что на национальном рынке появится новый лидер. Банки, однако, пришли к выводу, что сопутствующие сделке риски перевешивают возможную выгоду, пишет Би-би-си.

Сокращения, которые одобрил в воскресенье наблюдательный совет банка, затронут пятую часть всего персонала Deutsche Bank. Так, в частности, в Лондоне, где сосредоточены крупнейшие инвестиционные операции банка, будут уволены почти 8 тысяч человек.
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Тэги: Deutsche Bank банки Германия

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