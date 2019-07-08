Мотоциклист погиб в Слуцке

/ Происшествия
Просмотров: 166

26-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с «Опелем Астра». Смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером в Слуцке.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети


ДТП под Белоозерском: задержан пьяный водитель «Мерседеса» - ему грозит 10 лет колонии

Как сообщается, на улице Ленина легковушка при развороте не уступила дорогу байку – на опубликованном фото видно, что удар получился очень сильным.

Травмы, полученные мотоциклистам, оказались не совместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Гродно «Порше Кайен» протаранил «Хонду CR-V».

Удар оказался такой силы, что из «японки» на дорогу выбросило детские кресла на дорогу.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП мотоциклист Город: Слуцк

Другие материалы на эту тему:

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице

Милицейский ВАЗ выскочил на встречку: один участковый погиб, второй — в больнице