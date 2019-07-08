Мотоциклист погиб в Слуцке

26-летний мотоциклист погиб в результате столкновения с «Опелем Астра». Смертельное ДТП произошло накануне поздно вечером в Слуцке.

Фото со страницы «ЧП Беларусь | Будь в курсе!» в соцсети

Как сообщается, на улице Ленина легковушка при развороте не уступила дорогу байку – на опубликованном фото видно, что удар получился очень сильным.

Травмы, полученные мотоциклистам, оказались не совместимыми с жизнью.

Ранее сообщалось, что в Гродно «Порше Кайен» протаранил «Хонду CR-V».

Удар оказался такой силы, что из «японки» на дорогу выбросило детские кресла на дорогу.