МАРТ: плата за велосипед в поездах зависит от его размеров и веса

В железнодорожном транспорте общего пользования не нужно платить за велосипед, если он весит не более 36 кг, а его размер по сумме трех измерений не превышает 200 см. Такое разъяснение дало Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

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Велосипед относится к ручной клади пассажиров и для него действуют обычные правила перевозки.

Об этом сообщили в МАРТ в ответ на многочисленные обращения граждан по данному вопросу.

По правилам каждый пассажир может бесплатно провозить с собой на один проездной документ (билет) ручную кладь весом не более 36 кг, размер которой по сумме трех измерений не превышает 200 сантиметров.

Если велосипед соответствует этим параметрам, платить за него дополнительно не нужно. В противном случае пассажир должен оплатить провоз велосипеда в размере стоимости полного проездного документа (билета) до пункта своего назначения.