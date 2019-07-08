Зеленский пригласил Путина в Минск поговорить

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а местом такой встречи назвал Минск.

Об этом Зеленский заявил 8 июля в обращении к украинскому народу .

Украинский лидер предлагает Путину обсудить вопрос государственной принадлежности Крыма и военного присутствия на Донбассе.

Зеленский считает, что в переговорах должны принять участие также президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон.

«Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске», — сказал Зеленский.

Переговоры по урегулированию ситуации в Украине в нормандском формате на высшем уровне проходили в Минске 11-12 февраля 2015 года. В той встрече участвовали президенты Украины Петр Порошенко, России Владимир Путин, Франции Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.