Полоцкий пенсионер подозревается в том, что убил своего знакомого и закопал во дворе

Дело об убийстве расследуется Полоцким межрайонным отделом Следственного комитета. Подозреваемый — местный 70-летний житель, погибший — его 77-летний знакомый.

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Как установили следователи, днем 16 мая 70-летний полочанина у себя дома выпивал со своим 77-летним знакомым. Внезапно вспыхнула ссора, и хозяин дома, как говорится в сообщении СК, причинил потерпевшему телесные повреждения, от которых мужчина умер на месте происшествия.

Тело убитого житель Полоцка закопал во дворе своего дома. Труп был обнаружен 5 июля. Подозреваемый задержан

Об исчезновении 77-летнего мужчины в милицию заявила его 67-летняя сожительница. В правоохранительные органы она обратилась только 26 июня, хотя, по ее словам, из дома ее сожитель ушел еще 5 мая.

Дело возбуждено по п. 2 ч. 2 ст.139 Уголовного кодекса — убийство заведомо престарелого.