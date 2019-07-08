Украинский телеканал испугался угроз и отказался от телемоста с Россией

Украинский телеканал NewsOne выступил с заявлением по поводу отмены телемарафона «Надо поговорить», который должен был пройти совместно с телеканалом «Россия 1».

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«Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака», - отмечается в заявлении.

Администрация телеканала утверждает, что в отношении журналистов и из близких начали поступать «прямые угрозы физической расправы».

NewsOne сообщил, что, в целях безопасности, «мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона».

Отметим, что сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позитивно оценил инициативу двух телеканалов: «Подобные инициативы, нам кажется, заслуживают высокой оценки», а также их «можно только приветствовать».

В ходе сегодняшнего обращения к украинским гражданам и журналистам, а также к Владимиру Путину глава Украины Владимир Зеленский назвал анонсированный телемост — «дешевым и небезопасным пиар-ходом перед выборами».