В Кремле отреагировали на инициативу Зеленского встретиться с Путиным в Минске

В Кремле ответили на новую инициативу президента Украины провести в Минске встречу между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, в которой бы участвовали лидеры Великобритании, Германии, США и Франции.

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По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, сегодня нельзя никак по существу прокомментировать данное предложение, так как это «абсолютно новый формат».

«Надо понять, есть ли перспектива у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается», - приводит РБК слова спикера Кремля.

Он, в частности напомнил, что, к примеру, «США [как и Великобритания] не являются участниками нормандского процесса». «Как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но нет подписи США?» — задал вопрос Песков.

Впрочем, он подчеркнул, что данная инициатива украинской стороны «безусловно, будет рассмотрена».