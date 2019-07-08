На границе Украины и Беларуси задержан пьяный маршрутчик. В салоне было четверо детей

Нетрезвый водитель маршрутки Львов — Брест задержан в пункте пропуска «Томашовка» на границе Украины и Беларуси.

Фото gpk.gov.by

О пьяном водителе в ГАИ сообщил один из пассажиров маршрутки. Микроавтобус «Фольксваген Крафтер» вез жителей Бреста из львовского аэропорта.

Сотрудники пункта пропуска до приезда ГАИ изолировали водителя в отдельную комнату. Там его спящим и обнаружили инспекторы.

Медицинское освидетельствование показало, что концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 54-летнего жителя Бреста составила 2,7 промилле.

В маршрутке ехали трое взрослых и четверо детей.