На границе Украины и Беларуси задержан пьяный маршрутчик. В салоне было четверо детей
Нетрезвый водитель маршрутки Львов — Брест задержан в пункте пропуска «Томашовка» на границе Украины и Беларуси.
О пьяном водителе в ГАИ сообщил один из пассажиров маршрутки. Микроавтобус «Фольксваген Крафтер» вез жителей Бреста из львовского аэропорта.
Сотрудники пункта пропуска до приезда ГАИ изолировали водителя в отдельную комнату. Там его спящим и обнаружили инспекторы.
Медицинское освидетельствование показало, что концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 54-летнего жителя Бреста составила 2,7 промилле.
В маршрутке ехали трое взрослых и четверо детей.
В отношении мужзчины составлен административный материал по части 1 статьи 18.16 КоАП (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), санкция предусматривает штраф в размере от 50 до 100 базовых величин и лишение права управления сроком на три года,