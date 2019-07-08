Видеофакт. Подростки залезли на кран строящейся высотки в Минске

/ Общество
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Минские подростки порезвились на одной из крыш ЖК «Маяк Минска» возле Национальной библиотеки и залезли на строительный кран ЖК «Аркадия» возле площади Бангалор.

Соответствующее видео они опубликовали на YouTube-канале DEFENDANTS:

Компания «Тамбаз» Льва Хаютина начала строить ЖК «Аркадия» в 2007 году. Комплекс из нескольких домов, включающий три высотки в почти 30 этажей, до сих пор строится на пересечении улиц Богдановича и Некрасова.

В мае авторы этого видео публиковали свои «приключения» со строящегося ЖК «Лазурит» в Лебяжьем.
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Тэги: руфер ЖК Аркадия башенный кран Город: Минск

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