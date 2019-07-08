У белорусской фотомодели вымогают деньги из-за эротических снимков

/ Общество
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Злоумышленники пытались получить 500 евро от 24-летней жительницы Молодечно. В противном случае, они грозились обнародовать в интернете ее откровенные фотографии.

По сообщению областного УВД, молодечненка снялась в откровенной фотосессии в Москве и показала портфолио подругам в личной переписке.

Спустя время в социальной сети «Вконтакте» пострадавшей написала неизвестная и сообщила, что владеет ее фотографиями интимного характера и может разослать друзьям. За нераспространение компрометирующих файлов в сети незнакомка потребовала выслать 500 евро в криптовалюте.

Сыщики установили, что фотографии белоруски ранее были размещены на итальянском эротическом сайте. Послания с угрозами девушке писали из-за рубежа, воспользовавшись фейковым аккаунтом. Установить личность интернет-вымогателя в подобных случаях почти невозможно.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело.
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Тэги: вымогательство эротическая фотосессия Город: Молодечно

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