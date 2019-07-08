У задержанных по делу о взрывах 3 июля россиян появились адвокаты

Посольство России в Беларуси запросило консульский доступ к российским гражданам, сотрудникам компании «Пиро-Росс», которые задержаны по делу о взрывах во время салюта вечером 3 июля в Минске.

«С 4 июля наши консульские сотрудники занимаются данным вопросом. Оказали содействие в подключении адвокатов. Наши сотрудники также запросили консульский доступ к задержанным», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь посольства Сергей Араев.

Российские граждане были задержаны 4 июля. Следственный комитет сообщил, что они «допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями». «А именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними», — говорилось в сообщении.

По данным «Московского комсомольца», задержанные — это 25-летний Максим Сапронов и 28-летний Константин Денисов. Компания «Пиро-Росс» занимается производством и поставками пиротехнической продукции.