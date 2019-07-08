Лукашенко поддержал идею Зеленского о проведении в Минске встречи по ситуации на Донбассе

Александр Лукашенко поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести в Минске международную встречу по урегулированию конфликта на Донбассе с участием глав России, США, Великобритании, Франции и Германии.

«Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского. Эта позиция неизменна — и заключается она в том, что нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало», — говорится в сообщении пресс-службы Лукашенко.

«Что касается озвученных предложений по участникам встречи, то все наверняка помнят — президент нашей страны неоднократно говорил, что "эту проблему должны решить мы — три славянских народа. Не европейцы, не американцы, а именно мы, чтобы она не была заморожена по примеру других горячих точек на постсоветском пространстве". Но коль решить проблему в таком формате не получается, и одна из сторон конфликта — в данном случае Украина — настаивает и предлагает участие и других игроков, мы такой формат поддерживаем также. Тем более что и об участии США в разрешении данного конфликта Александр Лукашенко уже давно говорил — без американцев решить эту проблему будет сложно, уж слишком они погружены в данные процессы», — отмечает пресс-служба.

«Ну и по поводу места проведения встречи… здесь и вовсе двух мнений быть не может: война у нашего порога, и в Минске всегда считали и считают за честь быть площадкой для мирных инициатив и переговоров», — говорится в сообщении.

Переговоры об урегулировании ситуации в Украине в «нормандском формате» на высшем уровне прошли в Минске 11-12 февраля 2015 года. Во встрече участвовали президенты Украины Петр Порошенко, России Владимир Путин, Франции Франсуа Олланд, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.