Немецкий спорткар побил 20-летний рекорд
Volkswagen создал специальный спортпрототип, который побил рекорд по скоростному подъему на холм.
Для скоростного подъема на холм специалистам пришлось создать электрический спортпрототип Volkswagen ID.R. Инженеры оснастили авто более компактной и легкой батареей, пересмотрели аэродинамику и установили специальные покрышки, сообщает
После этого 680-сильный Volkswagen ID.R преодолел холм в Гудвуде за 39,90 секунды. Этот показатель оказался на 1,7 секунды быстрее предыдущего рекорда. Его установил 20 лет назад немецкий автогонщик Ник Хайдфельд на болиде McLaren-Mercedes MP4/13.