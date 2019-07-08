Немецкий спорткар побил 20-летний рекорд

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Volkswagen создал специальный спортпрототип, который побил рекорд по скоростному подъему на холм.

Для скоростного подъема на холм специалистам пришлось создать электрический спортпрототип Volkswagen ID.R. Инженеры оснастили авто более компактной и легкой батареей, пересмотрели аэродинамику и установили специальные покрышки, сообщает Motor1.

После этого 680-сильный Volkswagen ID.R преодолел холм в Гудвуде за 39,90 секунды. Этот показатель оказался на 1,7 секунды быстрее предыдущего рекорда. Его установил 20 лет назад немецкий автогонщик Ник Хайдфельд на болиде McLaren-Mercedes MP4/13.
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Тэги: Volkswagen спорткар рекорд скорости Персона: Ник Хайдфельд Город: Гудвуд

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