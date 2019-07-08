Первый кандидат из Африки на полет в космос погиб в ДТП

Офицер авиации из ЮАР Мандла Масеко должен был стать первым темнокожим представителем Африки в космосе, но 30-летний кандидат разбился на мотоцикле.

Житель Претории погиб в ДТП 8 июля. Мужчина ехал на мотоцикле по одном из шоссе ЮАР, сообщает Би-би-си .

Waking up to the news that Mandla “Spaceboy” Maseko, our very astronaut has passed on. @MandlaMaseko1 May your soul fly with the angels, RIP sir! #RIPMandlaMaseko pic.twitter.com/wxBA60occq — Hlabi (@Hlabi_Davhana) July 7, 2019