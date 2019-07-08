Первый кандидат из Африки на полет в космос погиб в ДТП

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Офицер авиации из ЮАР Мандла Масеко должен был стать первым темнокожим представителем Африки в космосе, но 30-летний кандидат разбился на мотоцикле.

Житель Претории погиб в ДТП 8 июля. Мужчина ехал на мотоцикле по одном из шоссе ЮАР, сообщает Би-би-си.

Офицер военно-воздушных сил провел подготовку к будущему полету в космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Суборбитальный полет продолжительностью в один час был запланирован еще на 2015 год. Компания, организовывающая полет, оказалась банкротом. Масеко вернулся работать армейским пилотом.
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Тэги: ЮАР космос ДТП Персона: Мандла Масеко Город: Претория

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