МАЗ выиграл второй этап подряд на ралли «Шелковый путь»

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Команда «МАЗ-СПОРТавто» второй этап подряд побеждает в ралли «Шелковый путь». Вновь первым на спецучастке оказался капотный МАЗ под управлением Сергея Вязовича.

На втором этапе гонщики приехали в Улан-Удэ. Экипажи соревновались на трассе протяженностью 212 км, которая прошла по каменистым участкам с подъемами, перевалами и спусками. На этот раз дорога была сухой, но узкой и непредсказуемой.

Сергей Вязович ехал уверенно, хотя местами сдерживал спринтерские порывы, стараясь сберечь автомобиль. Впрочем, это не помешало ему показать лучшее время — 2 часа 29 минут, а заодно сохранить лидерство в генеральной классификации. Ближайший преследователь — Андрей Каргинов на КамаАЗе — отстает на 7 минут.

МАЗ Александра Василевского оказался десятым. Его время — 2 часа 56 минут, отставание — 27 минут. В общем зачете он также входит в десятку, проигрывая более получаса.

Добрался до финиша и Алексей Вишневский, проявив благородство на трассе. Заметив «ГАЗель», мазовский экипаж поспешил на помощь: взял на буксир и 100 км тянул до финиша. Если бы не красный «зубр», российским гонщикам, вероятно, пришло бы сняться с гонки. Возможно, организаторы оценят белорусское великодушие и вернут часть времени.

Третий этап приведет экипажи в Монголию. Длина спецучастка — 243 км, а пройдет он в основном на высоте 1000 м над уровнем моря. Пилотов ожидают овраги, мелкие русла рек и заросшее лесом предгорье.

Ралли-рейд «Шелковый путь» проходит с 6 по 16 июля по территориям России, Китая и Монголии. Стартовала гонка в Иркутске, а финиширует в Дуньхуане. Маршрут марафона составляет 5 тысяч километров.
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Тэги: МАЗ-СПОРТавто ралли-рейд Шелковый путь Персона: Сергей Вязович Андрей Каргинов Александр Василевский Алексей Вишневский

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