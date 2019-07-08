Пластмассовых крышечек более чем на тысячу долларов собрано в рамках благотворительного проекта

2540 рублей передали организаторы благотворительного проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» в виде безвозмездной помощи Грише Долгих, страдающему ДЦП.

Сумма была предоставлена на приобретение необходимых для ребенка лекарственных средств и прогулочной коляски. Деньги были получены от сдачи на переработку пластмассовых крышек, которые собираются в рамках спецпроекта.

«Нашему подопечному Грише Долгих была предоставлена безвозмездная помощь на приобретение лекарственных средств «Кеппра 500 мг» и прогулочной коляски. Благодаря участникам проекта у мальчика появилась необходимая ему прогулочная коляска, которая поможет самостоятельно удерживать голову и спину», — рассказала руководитель проекта Наталья Кунцевич.

Крышки от ПЭТ-бутылок, тетрапаков, дой-паков, средств бытовых парфюмерии и химии продаются перерабатывающим заводам для производства новых полимерных изделий.

Денежные средства, полученные от реализации крышек, организаторы проекта передают на благотворительные цели.

В контейнеры (места из размещения можно найти здесь ) можно сдавать все пластмассовые крышки с маркировками «02»/«2», «04»/«4», «05»/«5», которые обязательно должны быть чистыми и без вкладышей (металлических, фольгированных, бумажных и т.д.).

К проекту уже присоединились крупные частные и государственные организации: торговые сети «Виталюр», «Соседи», «Буслик», а также «Идея Банк», букмекерская компания «ПариМатч», «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», мебельная компания «555 МЕБЕЛЬ», зоомагазин «Зоогалерея» и более трехсот учреждений образования.