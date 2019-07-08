На адвоката бывшего главного инженера МЗКТ завели два уголовных дела

По информации пресс-службы МВД, сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией выявили преступные действия заместителя председателя Минской городской коллегии адвокатов.

Источник: mvd.gov.by

Представителя адвокатского бюро «Принцепконсалт» подозревают в разглашении данных предварительного следствия, а также в незаконном обороте оружия.

В ГУБОПиК уточнили, что «злодеяния адвоката были задокументированы в то время, когда она представляла интересы подследственного Андрея Головача». Бывший главный инженер МЗКТ был задержан еще в мае 2015 года.

Следственный комитет возбудил в отношении женщины уголовное дело за разглашение данных предварительного следствия.

Заместитель начальника отдела управления ГУБОПиК МВД Юрий Ткачук добавил, что во время обыска по месту жительства фигурантки нашли пригодный для стрельбы пистолет Walter (Р.38) и патроны к нему. По данному факту также было возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.