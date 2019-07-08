В Минске подвели итоги Европейских игр

Шеф миссии белорусской делегации Вячеслав Дурнов заверил, что не было допущено ни одного серьезного срыва.

«Если говорить о спортивной составляющей, можно сказать, что форум в Минске состоялся и прошел весьма удачно для команды Беларуси. Несмотря на то что состязания такого ранга у нас проводились впервые, не было допущено ни одного серьезного срыва. И участники, и гости Игр чувствовали себя комфортно. Это касается и организации соревнований, и проживания, и питания, и транспортного обслуживания, и других аспектов. Соревнования прошли на высоком организационном уровне», — заявил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси, цитирует агентство «Минск-Новости» .

По словам Дурнова, международные спортивные организации и национальные комитеты стран Европы до сих пор благодарят Беларусь за проведенные Игры, теплый прием и радушие.

В первую пятерку стран в медальном зачете вошли Россия (109 медалей), Беларусь (69), Украина (51), Италия (41) и Нидерланды (29).