В Минске подвели итоги Европейских игр

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Шеф миссии белорусской делегации Вячеслав Дурнов заверил, что не было допущено ни одного серьезного срыва.


Заработала ли Беларусь хоть сколько-нибудь на Европейских играх

«Если говорить о спортивной составляющей, можно сказать, что форум в Минске состоялся и прошел весьма удачно для команды Беларуси. Несмотря на то что состязания такого ранга у нас проводились впервые, не было допущено ни одного серьезного срыва. И участники, и гости Игр чувствовали себя комфортно. Это касается и организации соревнований, и проживания, и питания, и транспортного обслуживания, и других аспектов. Соревнования прошли на высоком организационном уровне», — заявил первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси, цитирует агентство «Минск-Новости».

По словам Дурнова, международные спортивные организации и национальные комитеты стран Европы до сих пор благодарят Беларусь за проведенные Игры, теплый прием и радушие.

В первую пятерку стран в медальном зачете вошли Россия (109 медалей), Беларусь (69), Украина (51), Италия (41) и Нидерланды (29).

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 медальный зачет Персона: Вячеслав Дурнов Город: Минcк

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