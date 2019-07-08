Россия отказалась признать декларацию ОБСЕ по Крыму

Россия отказывается признавать декларацию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в которой осуждается аннексия Крыма и российская милитаризация Черного и Азовского морей.

Член российской делегации, депутат Государственной думы РФ Николай Рыжак заявил, что Москва не считает ее положения обязательными к исполнению, передает NV.ua .

По его словам, в документе прослеживается «все та же антироссийская риторика».

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию, которая включает резолюцию о милитаризации Россией Крыма, а также Черного и Азовского морей. Российская делегация пыталась исключить из текста документа слова о деоккупации Крыма, но профильный комитет отклонил российскую поправку.

В тексте резолюции требуется «обеспечить деоккупацию Автономной Республики Крым и города Севастополя, вывести вооруженные силы РФ из украинской территории и урегулировать конфликт на основе полного выполнения Минских договоренностей».