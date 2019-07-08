Макей открыл Стену памяти на территории бывшего Новогрудского гетто

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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и представители дипкорпуса приняли участие в торжественной церемонии открытия Стены памяти на территории бывшего Новогрудского гетто, состоявшейся в рамках празднования 75-й годовщины освобождения Новогрудка от немецко-фашистских захватчиков.

Источник: mfa.gov.by

Как сообщает пресс-служба МИД, в мероприятии приняло участие руководство Новогрудского райисполкома, потомки партизан действовавшего на территории Новогрудского района отряда Бельских из США, Канады, Австралии, Германии, России, Украины, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Беларуси.

Министр иностранных дел также посетил городской поселок Мир в Кореличском районе, где расположено бывшее здание Мирской иешивы, и обсудил с руководством райисполкома перспективы развития «ностальгического» туризма.
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Тэги: глава МИД МИД РБ Новогрудское гетто Беларусь-США Персона: Владимир Макей

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