Украинка «сдала в аренду» детей за 200 долларов в день

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Жительницу Хмельницкой области приговорили к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.


Украинка пыталась продать 16-летнюю дочь в бордель

По сообщению областной прокуратуры, 32-летняя мать пыталась «сдать в аренду» своих сыновей двух и шести лет. Полиция выяснила, что женщина преследовала корыстные мотивы. За посуточную плату мальчики должны были заниматься попрошайничеством.

Мать задержали во время получения 5 тысяч гривен (около 200 долларов), которые злоумышленница получила за передачу детей на один день аренды.
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Тэги: мать сыновья Украина Город: Хмельницкий

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