Украинка «сдала в аренду» детей за 200 долларов в день

Жительницу Хмельницкой области приговорили к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества.

По сообщению областной прокуратуры, 32-летняя мать пыталась «сдать в аренду» своих сыновей двух и шести лет. Полиция выяснила, что женщина преследовала корыстные мотивы. За посуточную плату мальчики должны были заниматься попрошайничеством.

Мать задержали во время получения 5 тысяч гривен (около 200 долларов), которые злоумышленница получила за передачу детей на один день аренды.