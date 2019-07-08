Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками Боснии и Герцеговины

Личная охрана президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроила драку с сотрудниками Пограничной полиции Боснии и Герцеговины в аэропорту Сараево.

Эрдоган прибыл в столицу Боснии и Герцеговины на саммит организации Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы, сообщает klix.ba . После приземления самолета Эрдогана его охрана вела себя «неподобающе и отказалась проходить процедуры контроля».

Между охранниками президента и сотрудниками Пограничной полиции произошла словесная перепалка, а затем и непродолжительная потасовка. После этого турецкие гости достали из самолета оружие и заткнули его за пояс, однако при появлении на трапе Эрдогана конфликт стих.

Факт конфликта подтвердил директор Пограничной полиции Зоран Галич. По его словам, пограничники «действовали профессионально, что позволило избежать открытого столкновения». «Те, кто приезжает в Боснию и Герцеговину, должны уважать закон, а не пытаться быть выше его», — заключил он.