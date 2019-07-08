Сын экс-главы МИД Южной Кореи бежал в КНДР

Чхве Ин Гук — 73-летний сын бывшего министра иностранных дел Южной Кореи — выехал в КНДР спустя несколько десятилетий после эмиграции туда его отца.

Северокорейское издание Uriminzokkiri обнародовало фото Чхве Ин Гука в аэропорту Пхеньяна, где его встречала спецделегация, передает новостное агентство YONHAP . Он прилетел в столицу КНДР через Пекин по северокорейской правительственной визе.

Гук объявил о своем решении навсегда остаться в Северной Корее, чтобы «полностью посвятить себя работе по воссоединению» южных и северных территорий Корейского полуострова.

Его отец Чхве Ток Син был министром иностранных дел Южной Кореи. Он эмигрировал в США в 1976 году вместе со своей женой после политических споров с тогдашним президентом Южной Кореи. Десять лет спустя экс-глава МИД Южной Кореи переехал с супругой в КНДР.