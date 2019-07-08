Министр спорта заявил, что Евроигры посетило 35 тысяч иностранцев

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Сергей Ковальчук уточнил, что официально было продано 213 тысяч билетов, 12,7 тысяч из них — иностранным туристам.


По билетам Евроигр в Беларусь приехало меньше 5 тысяч иностранцев

«Еще около 7 тысяч иностранцев были приглашены различными общественными организациями для участия в Играх. Это уже считаем 20 тысяч. Наши билетные туроператоры реализовали 15 тысяч пакетов. Это не берем иностранцев, имею в виду, жителей ближнего зарубежья: России, Украины, Казахстана. У нас были туристы из Китая. 35 тысяч — это официальная информация без учета гостей, которые приезжали в страну сами», — заявил Ковальчук в эфире «Беларусь-1».

Вторые Европейские игры проходили в Беларуси с 21 по 30 июня. Затраты на проведение форума оцениваются в 540 миллионов рублей.

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 иностранные туристы Персона: Сергей Ковальчук Город: Минск

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