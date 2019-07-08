МИД Британии отказало «Спутнику» и RT в аккредитации

В заявлении ведомства указано, что это решение принято из-за их «активной роли в распространении дезинформации».

«Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации», — сказала пресс-секретарь МИД, передает NV.ua .

В МИД добавили, что в конференции принимают участие журналисты со всего мира, в том числе есть представители других российских изданий.

Посольство РФ в Лондоне осудило отказ в аккредитации, назвав его как «прямую дискриминацию российского телеканала по политическим мотивам».