МИД Британии отказало «Спутнику» и RT в аккредитации

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В заявлении ведомства указано, что это решение принято из-за их «активной роли в распространении дезинформации».

«Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации», — сказала пресс-секретарь МИД, передает NV.ua.

В МИД добавили, что в конференции принимают участие журналисты со всего мира, в том числе есть представители других российских изданий.

Посольство РФ в Лондоне осудило отказ в аккредитации, назвав его как «прямую дискриминацию российского телеканала по политическим мотивам».
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Тэги: спутник Russia Today российская пропаганда Россия-Великобритания Город: Лондон

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