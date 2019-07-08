Милиция подала в суд на провластную газету «Вечерний Могилев»

Суд Ленинского района Могилева начал рассмотрение заявления местного райотдела милиции о признании публикаций газеты «Вечерний Могилев» экстремистскими материалами. Это первый такой процесс в Беларуси.

Группа поддержки газеты. Фото: svaboda.org

Издание попало под административное преследование после заключения экспертной комиссии Министерства информации, сообщает svaboda.org . Эксперты в двух публикациях обнаружили признаки экстремизма и обратилась к правоохранителям, чтобы те привлекли газету к ответственности. Газете грозит штраф до 50 базовых величин (1275 рублей).

На издание в Министерство информации пожаловался активист ЛГБТ из Молодечно Валентин Тишко. Он прислал в ведомство 14 материалов, в которых увидел гомофобные высказывания.

Представитель газеты Станислав Левченко назвал заявление милиции необоснованным, а заключение экспертов «политическим заказом». По его словам, в публикациях отсутствуют призывы к свержению конституционного строя и насилию над лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он настаивал: заявление Ленинского отдела милиции «подрывает принципы идеологической политики, проводимой президентом и Министерством внутренних дел в области традиционных семейных ценностей».

Судья Александр Бушкевич прервал рассмотрение административного дела пока не станет известным приговор в Экономическом суде Минска, где «Вечерний Могилев» пытается признать экспертное заключение Министерства информации незаконным.