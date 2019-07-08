Милиция подала в суд на провластную газету «Вечерний Могилев»
Судебный процесс газета считает политическим заказом со стороны «голубого лобби».
Суд Ленинского района Могилева начал рассмотрение заявления местного райотдела милиции о признании публикаций газеты «Вечерний Могилев» экстремистскими материалами. Это первый такой процесс в Беларуси.
Издание попало под административное преследование после заключения экспертной комиссии Министерства информации, сообщает
На издание в Министерство информации пожаловался активист ЛГБТ из Молодечно Валентин Тишко. Он прислал в ведомство 14 материалов, в которых увидел гомофобные высказывания.
Представитель газеты Станислав Левченко назвал заявление милиции необоснованным, а заключение экспертов «политическим заказом». По его словам, в публикациях отсутствуют призывы к свержению конституционного строя и насилию над лицами нетрадиционной сексуальной ориентации.
Он настаивал: заявление Ленинского отдела милиции «подрывает принципы идеологической политики, проводимой президентом и Министерством внутренних дел в области традиционных семейных ценностей».
Судья Александр Бушкевич прервал рассмотрение административного дела пока не станет известным приговор в Экономическом суде Минска, где «Вечерний Могилев» пытается признать экспертное заключение Министерства информации незаконным.