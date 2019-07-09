Беларусь накрыли атмосферные фронты – объявлен желтый уровень опасности

Во вторник погоду на территории страны будут формировать атмосферные фронты и прохладные воздушные массы, перемещающиеся с севера Европы.

В основном будет облачная погода. Практически во всех регионах пройдут дожди, кое-где прогремят грозы.

Ветер западный порывистый, местами – сильный порывистый. Максимально воздух днем прогреется до +15.. +21°С.

В столице ожидается дождь, гроза. Ветер западный порывистый. В течение суток столбик термометра покажет:

утром +12..+14°С,

днем +16..+18°С,

вечером +12..+14°С.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен желтый уровень опасности.